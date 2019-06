CDA-raadslid verbaast zich over auto-evenement op ‘autovrij’ gemaakt Grote Kerkhof in Deventer

Brinkgre­ver­weg blijft nog wel even onbereik­baar

6:30 Met man en macht aan het werk, en toch nog zoveel te doen. De afsluiting van de Brinkgreverweg duurt volgens planning tot 5 augustus. Wie deze foto bekijkt ziet op het mooie doorkijkje richting de IJssel de werkmensen nog hard aan het werk. Voor de bewoners is het al weken om de straat heen manoeuvreren. Parkeren bij Go Ahead, of in de Fesevurstraat. En soms in het weekeinde al weer bij huis.