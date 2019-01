CDA Voorst houdt kruit droog tot ledenavond

Etty Hillesum Centrum op zoek naar 365.000 euro voor vernieu­wings­ope­ra­tie

6:20 Het Etty Hillesum Centrum in Deventer is aan vernieuwing toe en denkt daar in totaal 365.000 euro voor nodig te hebben. De teller staat dankzij de gemeente, een anonieme gift en een aantal fondsen inmiddels op 144.000 euro. Het geld is nodig om het gebouw te updaten naar deze tijd, maar vooral om te transformeren tot het Laboratorium voor de samenleving.