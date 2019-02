Nog onduide­lijk wanneer Klimmen­daal revalida­tie in Deventer hervat

10:55 Ondanks ‘constructieve gesprekken’ met de gemeente kan revalidatiecentrum Klimmendaal nog niet aangeven wanneer ze denkt haar patiënten weer in Deventer te kunnen ontvangen. Sinds dit jaar moeten patiënten uit deze regio uitwijken naar Zutphen of Apeldoorn, omdat gemeente en Klimmendaal met elkaar in de clinch lagen over het nieuwe onderkomen in Deventer.