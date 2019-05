Cel geëist tegen aanstichter brand Deventer binnenstad

In de smalle Assenstraat in de Deventer binnenstad dreigde het in oktober vorig jaar even goed mis te gaan, toen er brand ontstond in een appartementencomplex. Een bewoonster vluchtte naar het dak, omdat ze door de rookontwikkeling niet meer naar beneden kon, een andere bewoner moest van een afdakje geplukt worden.

De man van het afdakje heeft de brand op 24 oktober zelf veroorzaakt, geeft hij voor de rechtbank in Zwolle toe, maar wel geheel per ongeluk. Johannes H. (54) meende dat er drugsdealers voor de deur stonden met kwade bedoelingen. Om ze af te schrikken hield hij een aansteker bij een deodorant bus door de half openstaande voordeur, waardoor er een steekvlam ontstond. Een gordijn voor de deur vatte vlam en even later stonden plafond en vloer in zijn woning in brand, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg.

Verminderde toerekingsvatbaarheid

H. belde zelf de brandweer. Door snel ingrijpen kon erger worden voorkomen. Een omstandigheid waar de officier van justitie rekening mee hield in haar strafeis. Want op zo’n vergrijp staat al gauw drie tot vijf jaar gevangenisstraf, laat ze weten. Ook hield ze rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van H. Haar eis luidt twee jaar cel, maar daarvan het grootste deel, 22 maanden, voorwaardelijk. De rest heeft de Deventenaar al in voorarrest uitgezeten.

Momenteel verblijft de man in een instelling in Franeker. Hij was ten tijde van de brand teruggevallen in een aloude gewoonte: gebruik van drugs. Hoewel hij vorige jaar bij de politie meermalen melding heeft gedaan van bedreigingen, is het zeer de vraag of er op de dag van de brand daadwerkelijk louche lieden voor zijn deur hebben gestaan. Mogelijk zijn dat waanideeën geweest. H. heeft er enorm spijt van dat hij zijn buren angst heeft aangejaagd.

De aanklager stelt de maximale proeftijd van vijf jaar voor met veel voorwaarden: meldplicht bij de reclassering, klinische behandeling (die hij nu al ondergaat), daarna begeleid wonen en controle op zijn alcohol- en drugs gebruik.