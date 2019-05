Cel voor man uit Bathmen die bij huisuitzetting agent met mes te lijf ging: ‘Die trap was mijn redding’

Dennis E. stond vandaag tegenover de politierechter in Zwolle. Hij werd op 11 oktober 2018 uit zijn woning gezet nadat hij herhaaldelijk geluidsoverlast veroorzaakte. De deurwaarder verwachtte problemen dus had hij agenten meegenomen.

Redding

,,Die trap is mijn redding geweest’’, zei de agent op de zitting. Volgens hem poogde E. met het mes zijn hoofd of hals te raken. Getuigen zeggen dat de verdachte ‘krachtig stond in te hakken’ op de agent die wonderwel niet gewond raakte. De politie trok zich terug en een onderhandelaar werd tevergeefs ingezet. Daarop kwam een arrestatieteam ter plaaste. E. sprong of viel vervolgens van het balkon. Ook beschoot de politie de bewoner met bean bags (stopkogels) en werd de man uiteindelijk getaserd. Uit bloedtesten na zijn aanhouding bleek niet dat hij onder invloed was van enig middel. Hij verscheen vrijdag niet in de rechtszaal.