Celstraf en tbs voor Twellonaar (47) die jarenlange misbruik jonge kinderen bekende

De 47-jarige Marijn van W. leidde jarenlang een dubbelleven. De behulpzame vriend die zo goed overweg kon met de kinderen van zijn vrienden, fotografeerde en filmde ze in Deventer in seksuele poses zonder medeweten van hun ouders. Ook het zwaarste feit, het binnendringen met zijn penis in het lichaam van een jong meisje, acht de rechtbank in Zwolle bewezen. Voor dit feit had de advocaat van Van W. om vrijspraak gepleit.