Celstraf geëist tegen Deventenaar (25) voor explosie van geweld na opmerking over rijgedrag: ‘Alle emoties kwamen omhoog’

Vader zit in de gevangenis, moeder en kinderen moeten hun huis in Deventer uit, oordeelt rechter

18 oktober Woningcorporatie Rentree mag een woning aan de A.J. Vitringastraat in Deventer ontruimen. Dat heeft de rechter maandag geoordeeld. De vader van het gezin dat er woont, handelde vanuit het huis in drugs en bij een politie-inval werd een wapen gevonden. Terwijl hij in de gevangenis zit, zijn zijn vrouw en drie kinderen tegen de wil van Rentree in de woning blijven wonen.