Celstraf geëist voor woede-uitbarsting na vermeende ontucht met dochter

Uit woede over vermoedens van seksueel misbruik van hun dochter gingen een man, zijn vrouw en haar broer verhaal halen in Deventer. De broer hoorde donderdag een celstraf tegen zich eisen omdat hij met een knuppel op het hoofd van een vrouw had geslagen.

Een opmerking van haar jonge dochter sloeg bij moeder A. F. (28) uit Deventer op 28 april vorig jaar in als een bom. Een jongeman had aan haar gezeten. De moeder ging langs bij het huis van de ouders, maar die sloegen de deur voor haar dicht toen het gesprek uit de hand dreigde te lopen. Moeder ging terug, wekte haar man R. D. (30) en deed emotioneel haar verhaal.

Houten knuppel

R. stapte prompt in de wagen, de broer van zijn vrouw – A. F. (22) – stapte ook in. Hij had een houten knuppel bij zich, zou hij later tegen agenten gezegd hebben. De vrouw zelf ging ook mee. R. wilde het huis binnen om van de ouders te horen wat hun zoon gedaan had. Toen ze niet binnengelaten werden, ontstond een worsteling. ,,Ik werd eenmaal hard geraakt op mijn hoofd'', omschreef het slachtoffer, de moeder van de vermeende ontuchtpleger. ,,Het bloed stroomde achter en over mijn bril. Het enige dat door mijn hoofd ging was dat de voordeur dicht moest. Ik zag weer dat de verdachte uithaalde met de knuppel. Mijn man en ik kregen de deur dicht. Daarna ging ik op de trap zitten. Ik zat onder het bloed en zag niets. Het suisde in mijn oren.''

Hersenvlies

Haar hersenvlies zou door de klap geraakt zijn, haar schedel is voor altijd ingedeukt. Maar die deuk is niet door artsen vastgesteld, benadrukte de raadsman van broer A. F.. De verdachte zelf ontkende stellig een knuppel meegenomen te hebben. Hij heeft wel meerdere keren met zijn vuisten uitgehaald. Moeder A. F. stond verderop en beukte vermoedelijk met haar blote vuisten de ruit in van de auto van de man die ze wilde spreken.