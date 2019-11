Celstraf voor man die meisje (13) uit Deventer misbruikte en presenteerde als ‘slavinnetje’

Waar is nog gras voor de Deventer schapen?

13:29 Terwijl het grootste deel van de Deventer schaapskudde al naar de winterweides is gemarcheerd, staan zo’n honderd schapen nog bij Spikvoorde. Na nog een rondje grazen via de Douwelerwetering, gaat ook de ‘kleine’ kudde naar de overwinteringsgronden. De vraag is waar dat precies is, want de boeren hebben laat gemaaid, ziet herderin Marianne Gaspersz.