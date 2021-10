Celstraf voor man die vuurwerkbom in Deventer aanstak; andere verdachten gaan vrijuit: ‘Ik ben verbijsterd’

Cybercrimi­na­li­teit stijgt explosief in Oost-Nederland: ‘Pakkans kleiner dan bij winkeldief­stal’

6:21 De cybercriminaliteit in Oost-Nederland neemt explosief toe. In 2021 deden tot september al bijna 2000 mensen aangifte van onlineoplichting. Vorig jaar waren dat er in totaal 1606 in Oost-Nederland. De politie zet in op preventie en focust op senioren, de pakkans bij cybercriminelen blijft vooralsnog laag.