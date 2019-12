Celstraf voor serie inbraken in Deventer cafés

Cafés De Borrelhoek, de Harmonie en het Pool Café waren in juli en augustus doelwit van Mehmet S. Hij liep tegen de lamp toen de politie zo slim was een baken onder zijn fiets te plaatsen. Hiermee konden agenten hem volgen op zijn nachtelijke ritjes door de stad. Na afloop van een inbraak werd hij aangehouden met geldcassettes in zijn fietstassen. Die cassettes kwamen uit de gokkasten van café De Borrelhoek, waar een ruit ingeslagen bleek te zijn.

Inbraakmelding

Café-eigenaar Guus Drogt van De Harmonie werd in de nacht van 22 op 23 juli gewekt door een inbraakmelding. Toen hij beneden in zijn kroeg stond, keerde de inbreker net terug. In het raam stond nog een geldcassette en de inbreker wilde die net grijpen. Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat dit S. was, mede omdat in de vuilcontainer in zijn straat een dag later delen van geldcassettes uit gokkasten zijn gevonden. De rechtbank heeft die overtuiging ook. Bij café Vrienden van Vroeger is het bij een poging gebleven, aldus de rechtbank.