Celstraf voor slaapkamer vol met tienduizenden pillen in Deventer

Kinderboer­de­rij Deventer sluit de hekken door hangjeugd

14:50 Kinderboerderij De Ulebelt in de Vijfhoek in Deventer doet voortaan 's avonds de hekken op slot. Er is teveel overlast van hangjeugd. Dieren worden opgejaagd, er rijden scooters rond en er ligt teveel afval in de natuur. Mensen kunnen het terrein vanaf nu 's avonds alleen nog maar via de hoofdingang bereiken.