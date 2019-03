Celstraffen geëist voor Deventer mannen na ‘domme diefstallen’ van shovels en zitmaaiers

Verdachte Proosdij­brand Deventer is 23-jarige dakloze, ontkent alle betrokken­heid

16:14 De verdachte van de Proosdijbrand in oktober in Deventer is een 23-jarige dakloze, voor wie de nacht van de brand geen plek volgens hem geen plek meer was in de nachtopvang. Hij ontkent alle betrokkenheid. De rechtbank in Zwolle besloot vanmiddag dat hij langer blijft vastzitten.