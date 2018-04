Celstraffen voor Deventenaren voor wapenbezit

Zes personen uit Deventer zijn door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot celstraffen vanwege bezit van wapens. Het is de nasleep van een vuurgevecht op het woonwagenkampje aan de Colmschaterstraatweg in Deventer in 2015.

Het Openbaar Ministerie heeft niet de vinger kunnen krijgen achter de daders van de schietpartij, maar heeft in het onderzoek ernaar wel wapens gevonden bij mogelijk betrokkenen.

Geraakt

Drie Deventenaren kregen 256 dagen cel. Onder hen de man die bij het vuurgevecht op 31 december 2015 in zijn hoofd is geraakt, Gerrit A. (56), en zijn toenmalige echtgenote. Zij waren op advies van de politie ondergedoken. Ze verbleven in een hotel in Beekbergen, waar begin 2016 onder een hoofdkussen een antiek wapen is aangetroffen.

De vrouw had het gekregen van haar vader. Ook in de woonwagen van hun zoon en schoondochter is een wapen gevonden, verstopt in een kinderstoeltje. Alle vier zijn nu veroordeeld voor wapenbezit. De schoondochter komt eraf met 171 dagen achter tralies. Van de kant van de tegenstanders zijn er twee veroordeeld, tot 285 dagen en 171 dagen.

Van buitenaf