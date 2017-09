Centrale vuurwerkshow bij jaarwisseling Bathmen

Tijdens de vuurshow is het de bedoeling dat de dorpskern van Bathmen verder vuurwerkvrij blijft, om zo de show zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. ,,Maar dat kunnen we niemand verplichten'', zegt Barend Breukink, een van de organisatoren van het feest. ,,We kunnen het alleen verzoeken en een beroep doen op de meegaandheid van het dorp. Maar ik ga er vanuit dat dat in een dorp als Bathmen wel goed gaat.''

Sponsoren

De organisatie heeft voor het feest onder meer subsidie van de gemeente gekregen en is met verschillende sponsoren in gesprek. Bedoeling is dat alle inwoners en organisaties van Bathmen meedoen. Zo is de organisatie onder meer met de basisscholen in gesprek over een lampionnenoptocht. ,,We willen er een groot feest van maken om zo de saamhorigheid in Bathmen nog meer te versterken."