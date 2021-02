Centrumbus Deventer overleeft lockdown niet: busvoorziening stopt

Emile Hartog, coördinator van de chauffeurs van stichting Busdienst Deventer Binnenstad, noemt het ‘ontzettend jammer’ dat de busdienst stopt. ,,We hebben met man en macht gewerkt om hier iets van te maken. Het was een prachtig initiatief, maar we moeten eerlijk zijn: óók in normale tijd werd er te weinig gebruik van gemaakt. De bezetting was te laag. Het is verdrietig om te moeten concluderen dat het laatste ritje al is gereden.”