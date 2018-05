Centrumbus Deventer rijdt alsnog tijdens zomerkermis

video Twellose woonwijk schrikt op van explosie, projectiel en dubbele vuurzee

13:47 Een bizar incident in een woonwijk in Twello, vanmorgen. Nadat een quad van een onkruidbestrijder vlam vatte, ontplofte een gasfles op het voertuig. De fles vloog door de lucht en boorde zich in een bedrijfsbusje, dat ook in brand vloog. Door de knal sneuvelden bovendien meerdere ramen van naastgelegen woningen. Niemand raakte gewond.