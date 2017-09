Chantal zoekt de man die haar met botbreuken op straat achterliet

Chantal werd aangereden toen ze op weg was naar haar werk in Deventer. De automobilist keek nog even om maar ging er toen als een haas vandoor. Nu zit ze thuis met haar been in het gips. De man die haar aanreed is spoorloos.

De Deventerse probeert de man die haar zondagochtend van de brommer reed nu op te sporen via Facebook. ,,Ik wil weten waarom hij doorreed" dat is haar hamvraag.

,,Ik heb nog nooit een ongeluk gehad, dus het was behoorlijk schrikken." Vertelt Chantal Vreulink, ,,Ik was op weg naar mijn werk en reed richting Keizerslanden, toen ik op de rotonde reed bij ieder1 en Beeckestein kwam er een auto vanaf de kant van Beeckestein. Ik had verwacht dat hij me wel zag, maar hij gaf wat gas bij en reed door. Ik remde nog wel, maar dat was te laat: ik klapte tegen de bestuurderskant van zijn auto aan en viel op de grond. Mijn brommer viel bovenop mij."

Doorgereden

De automobilist remde even maar reed daarna door. Vreulink dacht nog even dat de man terugkwam in zijn blauwe stationwagen, maar hij ging er vandoor richting Dreef. ,,Ik snap best dat je schrikt als zoiets gebeurt, en dat je tijdens het rijden iets over het hoofd kan zien, maar dit vind ik verschrikkelijk. Ik heb nog geen tips binnen, en ben bezig met het opvragen van de camerabeelden. Daarvoor moet ik nog bellen naar Revius en de serviceflat maar daar heb ik op dit moment geen puf voor."

Getuigen

,,We begrijpen heel goed dat iemand genoegdoening wil voor de geleden schade" reageert politie woordvoerder Paul Koetsier op de zoektocht van Chantal naar camerabeelden. De politie heeft heeft de aangifte opgenomen en is bezig met een onderzoek naar de identiteit van de automobilist. Er zijn in de omgeving van het ongeluk weinig camera's waardoor het moeilijk is om een preciezer signalement van de auto en de bestuurder te krijgen.

Zes weken in het gips

Chantal krijgt volgende week hopelijk loopgips. Het is goed mogelijk dat ze nog een maand tot zes weken in het gips moet blijven. Ook moet ze vier weken lang elke dag een injectie tegen trombose krijgen.

Stoppen met roken