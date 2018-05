Chaos op A1 bij Deventer na twee ongelukken

Terwoldse molen wordt geopend

9 mei Molen de Ooievaar in Terwolde is uit de as herrezen. Reden genoeg voor een feestje in Terwolde. Na de blikseminslag en de brand op 31 augustus 2015 is door de Stichting tot herbouw en exploitatie Terwoldse Molen, met hulp van een ondersteuningsgroep van Terwoldse vrijwilligers, hard gewerkt aan de wederopbouw van de molen.