Chaos op de A1: Meerdere kop-staartbotsingen bij Bathmen

Sluiten populaire spoorover­gan­gen: Deventer wil wél meebetalen aan beveiligen, maar ProRail is tegen

30 november Deventer wil toch wél meebetalen om een met sluiting bedreigde onbewaakte spoorovergang in Diepenveen open te houden, die onderdeel is van een populaire wandeling. Die moet dan volgens Deventer beveiligd worden met slagbomen en knipperlichten, maar daar wil ProRail niet aan. Opvallend: de spoorbeheerder ging luttele kilometers verderop wél akkoord met die oplossing, in Olst. ,,Het is appels met peren vergelijken.”