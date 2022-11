Charles fotografeert Charles: Deventer dit jaar heel december in Dickens-sfeer

MET VIDEO WK-avond­je Oranje in De Hip, met Kieft en Evenblij: ‘Daar gáát m’n imago als analist door zo’n late klotegoal’

Wim Kieft weet het zeker: ,,Het wordt 1-0 voor Oranje, doelpunt van Gakpo.’’ De oud-topspits lijkt gelijk te krijgen in de goedgevulde benedenzaal van de Deventer uitgaansgelegenheid De Hip. Tot Davy Klaassen ver in blessuretijd de 2-0 maakt tegen Senegal. De WK-aftrap van Oranje wordt in De Hip feestelijk opgetuigd met een voor- én nababbel van Kieft en tv-presentator Frank Evenblij.

