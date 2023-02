Charlie (27) haalt Buddy to Buddy naar Deventer: 'Er ontstaan hele bijzondere vriendschappen'

Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst noodgedwongen moesten verlaten, aan stadsgenoten. Het initiatief startte in Zutphen, maar is inmiddels in dertien verschillende Nederlandse steden te vinden. Aan dat rijtje wordt Deventer nu toegevoegd. Projectcoördinator Charlie van der Hulst haalt het initiatief naar onze stad: “We zijn begonnen met een pilotjaar, als het allemaal succesvol verloopt dan kunnen we volgend jaar echt van start.”

Charlie en Eyobiel

Twee jaar geleden werd Charlie zelf buddy in Apeldoorn. Op basis van zijn persoonlijke interesses en behoeften werd hij gekoppeld aan Eyobiel uit Eritrea. “Eyobiel en ik hadden beiden aangegeven dat we houden van muziek, voetbal, koffie en goed eten. Dus we hadden genoeg leuke dingen om te doen samen”, vertelt hij met een grote lach op zijn gezicht.



Het bleek een goede match, want inmiddels hebben Eyobiel en Charlie een hechte vriendschap opgebouwd. Ze spreken elkaar nog elke week. “Ik vond het buddyschap een leuke uitdaging en het heeft enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar het mooiste is natuurlijk dat ik er een goede vriend aan heb overgehouden.”



Eyobiel is erg dankbaar dat hij Charlie heeft ontmoet en vindt Buddy to Buddy het beste dat hem ooit is overkomen. “Onze vriendschap heeft me op zoveel vlakken geholpen. Mijn mentale gezondheid, de Nederlandse taal en mijn schoolkeuzes. Vooral het delen en leren van elkaars cultuur was heel fijn”, vertelt hij.

Buddy to Buddy in Deventer

“In Deventer zitten zo’n veertig tot vijftig ex-vluchtelingen te trappelen om onderdeel te worden van de samenleving”, vertelt Charlie. “Hieraan meedoen is een bewuste stap voor ze, omdat ze iets willen opbouwen in Nederland. Ze vinden dat super spannend.” En dat zijn niet alleen jongeren. “We zien van alles voorbij komen. Jong, oud, man, vrouw, alleenstaanden en zelfs hele gezinnen.”

Het matchingsdiner

Het buddy-traject duurt ongeveer vier maanden waarin Buddy to Buddy een informatieavond, matchingsdiner, spelletjesavond, buddytalk (een soort intervisie) en een slotfeest organiseert. Charlie verheugt zich vooral op het matchingsdiner op 14 maart in Deventer: “Dan worden nieuwkomers gekoppeld aan stadsgenoten. Daar zie je de nieuwe vriendschappen ontstaan.”



Het matchingsdiner is dit keer volgens Charlie op een bijzondere locatie die elke Deventenaar kent. Geen stoffige bedoening of een buurthuis met tl-verlichting, maar een bruisende plek die een unieke rol vervult in de stad. “Waar het precies is, houd ik nog even geheim, maar we zijn erg trots op deze samenwerking en ik weet zeker dat het diner heel bijzonder wordt.”



Ook het slotfeest belooft een groot festijn te worden ergens in het centrum van Deventer. “Het zijn altijd goede feestjes waar we dansen, verhalen vertellen en vriendschappen vieren.”

Zelf buddy worden

“Het buddyschap is fris en feestelijk, anders dan je misschien zou verwachten”, zegt Charlie. “We doen leuke dingen, je ontmoet nieuwe mensen en er ontstaan echt hele bijzondere vriendschappen. Zestig tot zeventig procent van de deelnemers blijft ook na die vier maanden goed contact houden.” Hoeveel tijd je kwijt bent aan het buddyschap kun je zelf bepalen. “We raden aan om eens per week af te spreken.”



Heeft Charlie je geïnspireerd om buddy te worden of wil je juist nog meer informatie over wat het buddyschap precies inhoudt? Dan kun je op 22 februari 2023 om 19.30 uur geheel vrijblijvend de informatieavond bijwonen in de Bibliotheek Deventer. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Buddy to Buddy.

