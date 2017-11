Chauffeurs: 'Busvervoer rond Deventer wordt kapotgemaakt'

Onder buschauffeurs van Syntus bestaat bezorgdheid en frustratie over de nieuwe dienstregeling voor het concessiegebied Midden-Overijssel. Zo'n 1.500 uur per maand aan dienstregeling zou verdwijnen als gevolg van ingrijpende wijzigingen in het stads- streekvervoer.

Syntus en opdrachtgever provincie Overijssel presenteren volgende week hun nieuwe vervoerplan. Deze dienstregeling, die zondag 10 december in gaat, brengt veel veranderingen met zich mee, met name voor het busvervoer in en rond Deventer. Die veranderingen komen het openbaar vervoer niet ten goede, zeggen meerdere chauffeurs tegen deze krant. Volgens hen wordt het busvervoer 'kapot gemaakt' met het verdwijnen van enkele lijnen, meerdere haltes en veel gewijzigde, 'onbegrijpelijke' routes.

Vergrijzing

Volgens Harry van Kampen, naast buschauffeur van Syntus ook SP-raadslid in Raalte, betekent de nieuwe dienstregeling een 'verdere achteruitgang' van het openbaar vervoer. "Neem buslijn 4 tussen Deventer en Raalte, via Schalkhaar. Die lijn raakt het lijndeel Schalkhaar-Raalte kwijt. Veel passagiers maken hier juist gebruik van. Buurtbusjes met vrijwilligers moeten de gaten dichtrijden. Onverklaarbaar voor mensen die in dorpen wonen waar vergrijzing steeds meer een thema is en openbaar vervoer dus belangrijker wordt."

Quote Gelukkig hoeven we geen chauffeurs te ontslaan, maar kunnen we alles opvangen via natuurlijk verloop. Woordvoerder Syntus-Overijssel

Onafhankelijk van elkaar laten verschillende buschauffeurs hun frustratie doorklinken. De onvrede is bekend bij Syntus, zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. "We zijn ons ervan bewust dat het als vervelend wordt ervaren wanneer het minder wordt. Daarom hebben we het personeel ook bewust vroeg geïnformeerd over de veranderingen. Gelukkig hoeven we geen chauffeurs te ontslaan, maar kunnen we alles opvangen via natuurlijk verloop. Wel zien we reden om de keuzes nogmaals toe te lichten aan het personeel."

Lage kostendekkingsgraad