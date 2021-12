Chauffeurs Deventer transportbedrijf Vos helemaal klaar met ‘brakecheckers’: ‘Levensgevaarlijk en bedreigend’

Politiek roert zich over ‘Groningse toestanden’ rond scha­de-onderzoek naar bouw gemeente­huis Twello: ‘Dit kan niet’

Slechts drie van de zeventien huishoudens die zich bij de gemeente meldden met schade na de aanleg van de ijskelder van het nieuwe gemeentehuis in Twello komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding. Dat bleek vorige week uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de schade aan omliggende huizen. Raadsleden zijn verbaasd over de uitkomst. ,,Dit is een duplicaat van de toestanden in Groningen.”

