Chemiebedrijf Nouryon: toekomst in Deventer niet ter discussie

Droneshows in Deventer en Zwolle zijn mogelijk, maar dan moeten ze wel doorpakken nu

14:28 Lokale politici in Deventer en Zwolle dromen hardop van drones boven hun stad op oudejaarsavond 2020 in plaats van dat vermaledijde vuurwerk. Aangestoken door schitterende beelden uit Brugge, Shanghai en Singapore. ,,Het is ook mogelijk’’, denken experts. Dan moet er echter snel worden doorgepakt met een budget van ongeveer 250.000 euro.