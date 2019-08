Chemische stofje PFOS dreigt bouwprojecten in Oost-Nederland plat te leggen: vragen in Kamer

De vrees dat het chemische stofje PFOS bouwprojecten gaat lamleggen leidt tot beroering in Den Haag. Politieke partijen maken zich grote zorgen over het feit dat er te weinig laboratoria zijn die bouwgrond en baggerspecie kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van deze stof.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde onlangs dat iedere schep zand vanaf oktober moet worden onderzocht. Zo moet duidelijk worden hoeveel PFOS en vergelijkbare persistente stoffen er in de grond zitten. De grond mag pas verplaatst worden, als de norm – één microgram per kilo – niet wordt overschreden, zo onthulde deze krant dit weekend. Maar er zijn te weinig laboratoria die deze specifieke onderzoeken kunnen doen. Daardoor lopen bouwprojecten, zoals het werk aan de snelweg A1 bij Apeldoorn en Deventer, vertraging op.

Heroverwegen

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vraagt minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Veldhoven om het besluit te heroverwegen. ,,Door het besluit rondom het gebruik van stikstof, loopt de bouw al een enorme klap op. Deze nieuwe regels, opgelegd door het ministerie zelf, komen daar nu overheen. Is dat echt nodig nu? En hoe voorkom je dat woning- en wegenbouwprojecten vertraging oplopen? Want dat is iets dat we nu niet kunnen gebruiken.”

Dijkstra wil bovendien weten hoe het kan dat er te weinig labs zijn om de grondonderzoeken te doen. Ook CDA-Kamerlid Maurits von Martels stelt daar Kamervragen over. Het CDA wil van het ministerie weten of al voor het besluit van het invoeren van de norm bekend was dat er een gebrek aan laboratoria is. De partij eist ook opheldering over de vraag hoeveel projecten hierdoor in de knel komen.

Drie ton

Eerder liet milieulaboratorium AL-West uit Deventer aan deze krant weten dat het onderzoeken op PFOS en soortgelijke stoffen peperdure en zeer specifieke apparatuur vereist. ,,Wij hebben net een apparaat voor analyses aangeschaft. Dat kost drie ton. Je moet hele kleine hoeveelheden op kunnen sporen”, verklaarde een woordvoerder.

GroenLinks en de SP zijn voorstander van de nieuwe norm, maar maken zich ook zorgen over de capaciteit van de laboratoria. Suzanne Kröger (GroenLinks) was één van de eersten in de politiek die aan de bel trok over persistente stoffen: chemische stoffen die nauwelijks worden afgebroken in de natuur. ,,Wij gaan tijdens het debat over dit onderwerp op 12 september ook vragen hierover stellen aan de minister.”

Te laat

Kröger vindt dat de norm juist te laat is ingevoerd. ,,Ik snap dat sommige gemeenten en bedrijven zich er door overvallen voelen, maar we moeten die norm nu wel gaan hanteren. Buitenlands onderzoek naar deze stoffen geeft zorgwekkende resultaten. Wat de stoffen op langere termijn voor de volksgezondheid betekenen, weten we niet. Dit probleem is in ieder geval veel groter dan altijd is gedacht.”

Cem Laçin (SP) stelt dat de natuur nooit het onderspit mag delven. ,,Na de stikstof-affaire is dit mogelijk een nieuwe klap voor de bouw, maar de stelregel moet zijn dat er zo min mogelijk gevaarlijke stoffen in het milieu en menselijk lichaam terechtkomen. PFOS hoort gewoon niet thuis in de natuur.” De SP’er hoopt dat de regelgeving er niet voor zorgt dat de woningbouw vertraging oploopt. ,,Uiteraard hebben we daar zorgen over. Maar scherpe regels zijn er niet voor niets.”