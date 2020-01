Chinese restaurants krijgen advies: plaats werknemers die nu in China zijn straks in quarantaine

Een Chinees restaurant mijden uit vrees besmet te worden met het coronavirus? Dat hoeft echt niet, bezweert Kevin Hu, eigenaar van De Zomertuin in Deventer. Desondanks houdt hij, net als andere Chinese horecazaken, de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en is het iets rustiger in zijn zaak. ,,Maar of dat te maken heeft met het coronavirus, dat weet ik niet.”