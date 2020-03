Chirurg Eric Hans Eddes uit Deventer schrijft boek Beter Dokteren: ‘Een kijkje hoe de zorg er in de toekomst uit zou moeten zien’

Slijterij ZAZA in Deventer alsnog dicht: eigenaar overweegt nieuwe stap naar rechtbank

12:19 De gemeente Deventer mocht de vergunningaanvraag van slijterij ZaZa aan de Boxbergerweg in Deventer weigeren. Volgens de kortgedingrechter is er onduidelijkheid over de herkomst van het geld waarmee het bedrijf is gefinancierd. Volgens de eigenaar gaat het om geld van ‘nette, werkende mensen’.