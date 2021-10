Chris Frederiks stelt Shani Davis als grote voorbeeld: ‘Ik schaatste als kind al rondjes om de tafel’

IJsselcupOok al is een carrière als die van de Amerikaanse schaatslegende Shani Davis nog mijlenver weg voor Chris Fredriks (18), het Deventer schaatstalent van TalentNED leeft in de stellige overtuiging dat eeuwige roem ooit voor hem is weggelegd. ,,Als je niet overtuigd bent om te winnen, moet je stoppen.”

Waarom is de tweevoudig olympisch kampioen op de 1000 meter zo’n belangrijk voorbeeld voor je, behalve dat je qua rijstijl en vooral uiterlijk op hem lijkt?

,,Hij hing in de bocht bijna op het ijs, zo vlak sneed hij de bochten aan. Een bocht op heel hoge snelheid rijden is ontzettend moeilijk, maar hij had er nooit moeite mee. Zijn beentempo ging omhoog en hij bleef maar versnellen. Daarnaast zat er ook geen moment twijfel in, geen angst, niets. Ook domineerde hij jarenlang met wereldrecords. Hij was de onbetwiste nummer één.”

Het verhaal gaat dat je op jouw derde al in de schaatshouding door de kamer bewoog. Davis rolschaatste vanaf zijn tweede. Waar kwam dat van jongs af aan vandaan?

,,Mijn vader schaatste, dus ik wilde als klein kind zijn schaatspak van vroeger aandoen. Ik was dan al heel vroeg wakker en schaatste als het ware rondjes rond de tafel. We gingen ook altijd naar de ijsbaan hier. Volgens mijn vader was ik niet eens zo’n heel groot talent, want ik lag altijd als één van de eersten op de grond.”

Je noemt jezelf iemand die aan het begin van het seizoen gekke dingen doet, vallen bijvoorbeeld. Waar moet het publiek bij de IJsselcup bang voor zijn?

,,Nergens voor, want dat heb ik dit seizoen al gedaan... Bij de eerste serieuze wedstrijd in Heerenveen maakte ik een valse start, nadat eerst mijn tegenstander een valse start maakte. Daarna had ik zoiets van; gewoon doen alsof het de eerste start is. Omdat ik boos was, viel ik daarna dus ook nog eens. Dat was niet zo handig. Daarna is het eigenlijk altijd klaar met dat gestuntel, omdat ik er dan van geleerd heb.”

Jouw moeder komt uit Congo, maar je bent geboren in Nederland. Wat heb je van de Congolese cultuur meegekregen?

,,Congolezen zijn erg overtuigd van zichzelf en hebben een sterke wil. Dat ik schaatser wilde worden zat er bij mij ook al heel jong in. Als je niet de overtuiging hebt om te winnen moet je stoppen. Als je iemand hard ziet rijden moet jou dat juist motiveren. Daarom is het ook prettig dat ik in een ploeg met gelijkgestemden zit. Al krijg ik ondanks een contract, nog niet betaald. Alle jongens willen hetzelfde, uiteindelijk bij een commerciële ploeg terechtkomen. Voor concurrentie ben ik niet bang. Het is een kwestie van hard rijden, dan kunnen de commerciële teams niet om je heen.”

Fredriks in actie op drie sprintafstanden bij IJsselcup De IJsselcup wordt komend weekeinde gehouden in De Scheg. Bij de traditionele opening van het schaatsseizoen rijdt Chris Fredriks alle sprintafstanden: 500, 1000 en 1500 meter. De kortste en langste sprintafstand zijn op zaterdagavond, de middelste (en meest favoriete) afstand op zondag.

Er zijn tickets voor het Nederlands kampioenschap afstanden te verdienen. ,,Maar met het NK ben ik niet bezig, ik moet me waarmaken bij de junioren dit seizoen. Omdat ik op wedstrijden vooral zo hard mogelijk wil rijden, vergeet ik vaak mijn techniek. Die zorgt er juist voor dat je hard gaat. Me aan mijn taken houden is dus het voornaamste doel.”

Volledig scherm Chris Frederiks © Ronald Hissink