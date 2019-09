ChristenUnie Deventer: Halloween (op het Grote Kerkhof) is geen leuk feest

Griezelen op het Grote Kerkhof tijdens een Halloweenfeest op zaterdag 26 oktober. Het is onschuldig vermaak voor veel mensen, weet ChristenUnie-raadslid Henrike Nijman, ,,maar Halloween is geen leuk feest.” De Deventer politica vraagt zich openlijk af of dit soort evenementen wenselijk zijn in de openbare ruimte.

Aan de ene kant is Nijman blij met het ondernemersinitiatief voor een evenement op het Grote Kerkhof dat sinds 1 januari autovrij is, maar dat het juist een Halloweenfeest moet zijn, vindt ze moeilijker te verteren. ,,Halloween is het bewust contact zoeken met het duistere op een manier die voor veel mensen pijnlijk is. Denk aan mensen die ongewild kinderloos zijn en nu worden geconfronteerd met kinderoffers. Of aan slachtoffers van oorlogsgeweld die nu martelingen te zien krijgen die als vermaak moeten dienen.”

Geen keuze

Was het een besloten evenement geweest dan had de CU-politica minder problemen mee gehad. ,,In zo'n geval heb je de keuze om er wel of niet naar toe te gaan, maar het Grote Kerkhof is een groot plein midden in de stad. Loop je daar die zaterdag per ongeluk met je kinderen, dan word je met dit Halloweenfeest geconfronteerd. Ook als je er helemaal niet op zit te wachten.”

‘Onnodig kwetsend en onsmakelijk’

Eerder dit jaar plaatste architectuurcentrum Rondeel bij wijze van culturele uiting doodskisten op het Grote Kerkhof. Destijds was het Bram Emens (Deventer Belang) die de actie ‘onnodig kwetsend en onsmakelijk’ noemde. ,,Bij deze actie kun je ook aanvoelen dat er reacties op komen", zegt Nijman.

Schadelijk voor kinderen