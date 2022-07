Christiaan opent zijn winkel in hartje Deventer: ‘Waar anderen de tv aanzetten, ga ik nog even een lamp maken’

indebuurtNaast zijn werk in het onderwijs vindt Christiaan Booijink zijn ontspanning in maken van lampen. En niet zomaar lampen. “Ze zijn allemaal handgemaakt uit hergebruikte materialen.” Nu opent hij zijn winkel Stoer en Gloeiend in Deventer.

Christiaan opent 'Stoer & Gloeiend' in Deventer.

Een tijdelijke winkel welteverstaan. “Eerder had ik twee maanden lang een winkel in Utrecht en later in Ommen. Daarnaast stond ik op markten. Toch was het mijn grote wens om ook eens in Deventer een pop-up-winkel te openen”, zegt hij. “Ik werk in het onderwijs en dus heb ik een lange zomervakantie, die gebruik ik graag om meer tijd te steken in mijn hobby: het maken van lampen.”

Nog even de werkplaats in

Daar gaan heel wat uurtjes in zitten. “Het maken van één lamp kost gemiddeld acht tot tien uur. Doordeweeks ga ik graag ’s avonds nog even de werkplaats in. Waar andere de televisie aanzetten, werk ik graag nog aan een lamp”, lacht hij. “Per week ben ik er wel twintig uur mee zoet.” Het resultaat? “Stoere lampen, vaak in industriële stijl. Ze zijn uniek en hebben iets kunstigs, van elk exemplaar is er maar één.”

Allemaal blikvangers

Een geschikt pand vinden in Deventer was een hele kluif. “Een tijdelijke locatie is lastiger te vinden. Eigenlijk wilde ik bijna de handdoek in de ring gooien, tot een makelaar me aan het begin van de vakantie belde”, zegt Christiaan. “Er was een pand beschikbaar in de Korte Bisschopstraat. Ik heb direct alles op alles gezet om het klaar te maken en nu zijn we open. Het is erg sfeervol geworden, overal staan blikvangers. Denk aan de rode staande lamp die ik overnam van het Sallands Landbouwmuseum in Luttenberg, metershoog met lampen van dertig centimeter doorsnede. Hier vind je eens iets anders.”

