Circus Bolalou, geadopteerd door Laren, haalt nu ook de wereldpers

Het in Laren gestrande circus Bolalou trok al de nodige aandacht door de situatie waarin het door de corona-crisis was beland, maar nu zijn de artiesten ook wereldberoemd. The Washington Post heeft vandaag een uitgebreid artikel met tien foto's van de Deventer fotograaf Michael Rhebergen op de website staan.

Ook voor de papieren krant van maandag heeft de Amerikaanse krant, ook wel bekend van de onthulling van het Watergate-schandaal met president Nixon, een artikel met het circus in de planning.

Het idee om ook overzees aandacht te schenken kwam van freelance fotograaf Rhebergen (33) uit Deventer. Hij pitchte het verhaal van het gestrande circus bij de krant uit Washington. ,,Het is een typisch verhaal over de corona-crisis. Hoe een circus kan stranden door een lockdown is niet alleen relevant voor Nederland, maar is tekenend voor de hele pandemie.”

Europa-correspondent

Dat vonden ze bij de Washintgon Post ook en ze koppelde hun Europa-correspondent Rick Noack die zetelt in Berlijn, aan de Deventer fotograaf. Noack tekende het verhaal op, Rhebergen leverde een aantal foto’s die hij in de loop van de afgelopen maanden van het circus en de artiesten maakte.

Rhebergen volgt de circus-familie al sinds ze in maart in Laren arriveerden en er door de corona-crisis niet meer weg kwamen. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Gorssel en toen ik daar dit voorjaar bij mijn oma was, vroeg ze: ‘heb je al gehoord van de kamelen in Laren?’ Dat had ik dus nog niet, maar ik ben er naar toe gegaan en maak er nu met enige regelmaat foto's.”

Steffie Rutten vult op het terrein in Laren de snoepkraam bij voor een kinderfeestje. Met dit soort activiteiten probeert het circus wat bij te verdienen.

Kameel overleden

Verslaggever Noack schrijft op de site van The Washington Post dat hij het circusechtpaar Steffi Rutten en Dennis Bossle eerder deze week telefonisch sprak terwijl een van hun twee kamelen, Angeli, door een dierenarts werd onderzocht. Een dag later was Angeli overleden. Vanavond treedt het circus desondanks voor het eerst in maanden weer op het evenemententerrein van Laren op.

,,We zitten echt in een achtbaan van emoties", vertelt Steffi Rutten. ,,Eerst het nieuws dat we weer voorstellingen kunnen geven, dan het heel trieste overlijden van Angeli en nu een verhaal in een Amerikaanse krant. We krijgen ook ontzettend veel reacties. We worden een beetje geleefd nu. Maar hoe erg het overlijden van Angeli en de corona-crisis ook is, we zijn nu wel beroemd in heel Europa en zelfs in Amerika.”

Laren blijft thuisbasis

Circus Bololou treedt de komende twee weekenden op in Laren, maar zonder kamelen-act. ,,Ik hoop ook niet dat heel veel mensen mij daar op aanspreken. Angeli was als een kindje voor ons en zijn verlies is dus heel emotioneel.”

Na de voorstellingen in Laren wordt alleen de circustent voor twee weekenden verplaatst naar Deventer. De wagens en stallen blijven voorlopig in Laren. ,,Nieuwe boekingen zijn lastig, veel gemeentes durven een circus nog niet aan. We verplaatsen daarom voorlopig alleen de circustent en houden Laren als thuisbasis aan.”