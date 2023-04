Clothing Loop Deventer groeit en groeit: nu al 360 mensen die kleding ruilen met elkaar

Inderdaad, een Engelse benaming. Niet om extra hip te doen, maar simpelweg omdat de Ketting Kledingruil - zoals het eerst heette - internationaal is gegaan. ,,Het begon in coronatijd in Amsterdam, omdat de kledingbeurzen en ruilcafés stil kwamen te liggen. Nu zitten de groepen door heel Europa’’, vertelt Eline Tahapary.

Oersimpel

Eline is vanaf het begin betrokken bij de Ketting Kledingruil in de gemeente Deventer. Oersimpel: je stopt kledingstukken die je niet meer hoeft in de ruiltas. Die breng je naar het volgende adres op de lijst. Diegene kijkt of er wat leuks tussen zit, haalt het eruit en stopt er eventueel ook weer wat in. Na enkele dagen geef je de tas weer door. Meer is het niet. Althans, meer was het niet, nu wel.