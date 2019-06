Coaches voor boeren en buitenlui in Salland

Animo vrouwen­voet­bal Deventer daalt, clubs willen Puck 2.0

6:48 Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Deventer in 2017 moest het regionale vrouwenvoetbal een flinke impuls geven, maar bij de start van het WK in Frankrijk is het aantal leden in Deventer juist fors gedaald. Clubs hopen dat een opvolger voor de opgeheven Puck het vrouwenvoetbal nieuw leven inblaast.