Coalitie vindt elkaar en schuift golf

aan zonneparken in Deventer naar achteren

De komst van honderden voetbalvelden aan zonneparken in het buitengebied staat ‘minder hard’ op papier. Met die constructie vonden de coalitiepartijen elkaar in de raadsvergadering over het Energieplan, dat Deventer in 2030 energieneutraal moet maken. Oppositiepartijen menen dat een golf aan zonnevelden nog wel degelijk als ‘dreiging’ boven Deventer hangt. Drie windmolens zijn op korte termijn in aantocht.