‘Cokelijn’ in Diepenveen blijkt zout met oliespoor

Medewer­kers Roto Smeets werken in het ongewisse stug door: geen nieuws is goed nieuws?

23 april Roto Smeets is sinds vorige week failliet verklaard, na een korte tijd in surseance van betaling te zijn geweest. De drukkerij aan de Hunneperkade in Deventer bestaat sinds begin jaren dertig van vorige eeuw. Maar of het industriele bedrijf door kan starten is nog niet bekend.