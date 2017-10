Cold Case: wie vermoordde flamboyante Deventer zakenman Hugo Bootsma?

De gruwelijke moord in 1995 op de flamboyante zakenman Hugo Bootsma uit Deventer is nooit opgelost. Een verschrikking voor de nabestaanden, én de recherche. Zondag besteedt SBS6 opnieuw aandacht aan de zaak. Een terug- en vooruitblik.

Op het prikbord van het cold case-team in Ede, hangen krantenverhalen. Succesverhalen. Hoe de moord op Alex Wiegmink, de Posbankmoord, na jaren alsnog werd opgelost. ,,We hopen dat hier binnenkort ook de knipsels over de Sinterklaasmoord hangen, de moord op Hugo Bootsma", zeggen teamleider Harrie Linthorst en coördinator Henk Kamstra van de politie.

Het cold case-team van de politie Oost-Nederland werkte uitgebreid aan het programma mee. ,,We hebben specifiek voor de zaak Bootsma gekozen, omdat we mogelijkheden zien om het misdrijf op te lossen."

De moord

Op 4 december 1995 wordt Hugo Bootsma in zijn woning aan de Bergstraat in Deventer vermoord met zestien messteken. Of het slachtoffer zelf de deur heeft opengedaan voor de moordenaar of dat er al iemand binnen was, is onduidelijk. Bootsma is slechts gekleed in een onderbroek en heeft één sok aan.



Getuigen zien hem in bebloed shirt naar buiten strompelen, waarna hij overlijdt. En ze zien een man wegrennen uit het huis. Op het vuur staat nog een pannetje met eten te pruttelen. Kort na de steekpartij worden in een putje een mes - met dna van Bootsma er op - en een muts met Nike-logo gevonden.

Het slachtoffer

Hugo Bootsma was een geliefd zakenman. Ex-topman bij Randstad en schoonmaakbedrijf Lavold. Kort voor de moord nam hij ontslag om zijn eigen zaak op te zetten. Hij leidde volgens vrienden een flamboyant leven en viel op jongere mannen. Bootsma had net een appartement in Amsterdam gevonden. Een motief voor de moord is nooit duidelijk geworden. ,,We weten het gewoonweg niet", zeggen Kamstra en Linthorst.

Verdachten

In de maanden na het misdrijf worden enkele verdachten opgepakt, maar nooit wordt er iemand voor de rechter gedaagd. Volgens het cold case-team zijn die mannen geen verdachten meer. Ondanks alle aandacht voor de zaak, zoals jaren later in Opsporing Verzocht en het boek De Roze Moorden, worden er geen nieuwe arrestaties verricht.

De uitzending

Vanavond (zondagavond) besteedt SBS6 om 21.30 uur aandacht aan de moord. De politie stelt nieuwe vragen en hoopt op tips. Welke vragen, dat wordt pas in de aflevering zelf bekendgemaakt. ,,Het is geen sensatieprogramma met reconstructies, maar heel informatief", zegt Kam-stra. ,,We roepen iedereen in Deventer en omstreken op om te kijken."

Dna

Vlak na het misdrijf in 1995 zijn dna-sporen veiliggesteld, die waarschijnlijk van de dader zijn. ,,Maar destijds was het dna-onderzoek veel minder ver gevorderd dan nu. Toen hadden we een plas bloed nodig om onderzoek te kunnen doen, nu zijn met het oog onzichtbare spoortjes al genoeg", leggen Linthorst en Kamstra uit. Het gevonden dna is al door de databank met veroordeelden 'gehaald', maar er was geen match. Daarom pleit het cold case-team nu voor een verwantschapsonderzoek, waarbij via dna wordt bekeken of er wel familieleden zijn van de persoon die zijn dna bij Bootsma achterliet.

Cold case

Er zijn in deze regio enkele honderden cold cases. Veelal moord en doodslag, maar ook verkrachtingen en andere zware misdrijven die nooit werden opgelost.