Coldcaseteam uit Amsterdam mengt zich in Deventer moordzaak

wedstrijdverslag Kansloos Go Ahead Eagles afgedroogd in Leeuwarden

16 augustus Go Ahead Eagles beleefde een volledig kansloze avond in Leeuwarden. De Deventer ploeg ging in de eerste uitwedstrijd van de competitie met de billen bloot en werd vrijdag met een 5-0 zeperd huiswaarts gestuurd door een oppermachtig SC Cambuur.