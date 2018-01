Collectie kinderboeken verhuist van Deventer naar Lochem

StOK is sinds 2014 in Deventer gevestigd. De stichting kreeg hier gratis onderdak aangeboden in de bibliotheek aan de Brink en kwam hierom over vanuit Zutphen, waar het jarenlang aan de Laarstraat was gevestigd. De bibliotheek verhuist dit jaar naar de Stromarkt en daar is geen plek meer voor de oude kinderboeken. Daarom moest StOK noodgedwongen op zoek naar een ander onderkomen. Die is nu in Lochem gevonden.