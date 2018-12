Colombiaanse Claudia dook drie maanden onder in Deventer omdat ze vreest voor haar leven

De 18 beste verhalen van 2018 Als je aan het sterven bent, maar niemand je wil helpen

9:06 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van Sara*. Ze is 30 jaar, maar 30 kilo weegt ze niet meer. Zeer bewust is ze zich van het diepe zwarte gat waarin ze al drie jaar zit. De hel die anorexia heet. Sara* wil ontsnappen, maar er is geen hand die haar uit het moeras trekt. Mijn vriendin - ik ken haar zeker zestien jaar. Sinds een jaar ben ik intensief betrokken bij haar ziekte. Ik heb gezien hoe krakkemikkig de zorg is voor eetstoornispatiënten. Dit is Sara’s noodkreet.