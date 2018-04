Columnist Özcan Akyol grijpt Gulden Adelaar aan voor Deventer-promotie

Tout cultureel Deventer was aanwezig, BN'ers als Matthijs van Nieuwkerk, maar toch ook veel 'gewone' Deventenaren. Akyol zelf noemde de prijs niet het eindpunt in zijn queeste om Deventer voor het voetlicht van de wereld te brengen, maar slechts het beginpunt. Nu zijn vriendin Anna een boek over Ivanka Trump heeft uitgebracht, is zelfs Amerika daarbij niet uitgesloten, vulde hij grappig aan.

Deventenaarschap

De grote opkomst en de prijs an sich maakten hem deemoedig. Hij noemde de avond om meerdere redenen bijzonder. ,,Sommige mensen vinden me een Turk, sommige mensen vinden me een Nederlander, en anderen vinden me helemaal niets. Maar er is gelukkig nooit iemand die mijn Deventenaarschap in twijfel trekt. Dat is iets wat niemand van me af kan nemen. Die liefde krijg ik nu terug.''