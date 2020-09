Commerciële coronateststraat voor bedrijfsleven in de regio Deventer: 30 tests per dag

Het bedrijfsleven in de regio Deventer is voor een coronatest niet langer afhankelijk van alleen de GGD. Aan de Paderbornstraat heeft Care2work een commerciële teststraat geopend, voor bedrijven uit de regio. De regionale arbodienstverlener richt zich in eerste instantie op bedrijven uit de klantenkring, maar omdat het nog niet storm loopt zijn ook andere bedrijven welkom.

De onderneming speelt in op een noodkreet vanuit het regionale bedrijfsleven. Zij luidden de noodklok omdat dit bedrijven veel geld kost. Wie verkoudheidsklachten heeft en getest moet worden, loopt het risico er een week uit te zijn. ,,Een verzuimdag kost voor mbo-geschoolden gemiddeld 250 euro. In het hbo ligt dat al op 400. Als werkgevers werknemers vijf dagen moeten missen, kost dat veel geld’’, zegt eigenaar Stephanie Gerrits van Care2work.

Aangemoedigd door organisaties

,,Het valt onze klanten ook op dat de wachttijden bij coronatesten oploopt en zij wezen ons erop dat het werken met verpleegkundigen in ons voordeel is. Vervolgens werden we vooral door enkele organisaties die kinderopvang aanbieden aangemoedigd, omdat hun medewerkers geen voorrang krijgen.’’

Quote Het gaat ons erom dat mensen snel weer terug zijn op hun plek Stephanie Gerrits, eigenaar Care2work

Aan de Paderbornstraat is zes dagen per week ruimte voor dertig coronatesten per dag. In eerste instantie waren alleen medewerkers van bedrijven uit de klantenkring welkom, maar aangezien er testen overblijven, opent de arbodienstverlener nu ook de teststraat voor andere bedrijven en zelfstandigen. ,,Het enige verschil is dat zij eenmalig 29 euro administratiekosten betalen, bovenop de 150 euro per test. Maar je moet niet kijken wat het kost, maar wat het opbrengt.’’

Geen sneltest

Gerrits benadrukt dat het hierbij niet om een sneltest gaat. ,,We voeren net als de GGD een PCR-test uit, absoluut geen sneltest. Maar we houden die ontwikkelingen wel in de gaten.’’ Voordat de teststraat werd uitgerold, nam Care2work contact op met de GGD Noord-Oost Gelderland. ,,Zij waren enthousiast en stimuleerden ons hiermee door te gaan. Vervolgens heb ik het met de coördinator van de GGD IJsselland besproken.’’

Gerrits kent de kritiek van het RIVM die stelt dat commerciële testen niet betrouwbaar zijn. ,,We doen dezelfde test als de GGD en werken met een gecertificeerd lab. Het gaat ons erom dat mensen snel weer terug zijn op hun werkplek.’’

Bedrijven kunnen medewerkers voor een test aanmelden en zij worden de volgende dag getest. De uitslag volgt binnen 24 uur per mail.