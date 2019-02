Commotie in Deventer door dakklimmer: ‘Hij lijkt mij geen springer’

Hij kan overal zijn, klinkt het maandagochtend in verschillende straathoeken nabij de Haverstraat in Deventer. Buurtbewoners kijken omhoog, naar de daken. Er loopt ergens een verwarde man rond. Bovenop de huizen. Waarom weet niemand. Grapjes over Peter Koelewijn zijn snel gemaakt. Bijna alle daken staan met elkaar in verbinding, vertelt een man in een vaal paarse trainingsbroek. Een vrouw met een compact hondje onder de arm wijst met onvaste hand: ,,Via dat dakraam begon het klimavontuur. Hij lijkt mij geen springer.”