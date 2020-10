Commotie over tweet raadslid VVD-Deventer: ‘Ging helemaal fout en liep uit de klauwen’

Poppodium Burgerwees­huis start met Burgerha­ven, maar mogen er straks bezoekers komen?

1 oktober Het Burgerweeshuis had grootse plannen in het Deventer Havenkwartier, maar daar is volkomen onverwacht een dikke streep door gezet. De Veiligheidsregio maakt voor het Deventer poppodium geen uitzondering. Dus mogen er zoals het er nu voor staat maar dertig mensen naar voorstellingen in wat het grootste popup-poppodium van het Oosten had moeten worden. In plaats van de geplande 250.