Compleet drooggevallen Deventer vijver: het biedt ook kansen

,,De vogels hebben zich goed volgevreten‘’, blikt Heijenga naar het plasje water dat nog over is. ,,De grote vissen zijn door de sportvissers overgezet. Maar de kleintjes konden natuurlijk nergens meer naartoe. Aalscholvers hadden hier ook vrij spel.‘’ Wat meeuwen krijsen over de grote leegte op de Zandweerd. ,,Die kunnen hier niks meer vinden. Het zal wel in hun vastje rond zitten, deze vijver.‘’ Het water staat in verbinding met de andere twee vijvers, bij de sportvelden. ,,Hier spiegelt zich de grondwaterstand af‘’, zegt Heijenga. Hij wil er niet dramatisch over doen. ,,Dit biedt ook weer kansen. En het gaat grote verrassingen brengen, waar wij allemaal nooit bij nagedacht hebben. Dat zag je in september ook, toen we een korte periode van regenval hadden. Was alles ineens zo groen als in de lente. De natuur is zo veerkrachtig.‘’