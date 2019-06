Compleet flatgebouw aan Wezenland in Deventer zonder water door leidingbreuk

MeteoGroup: ‘Tornado begon in Nederas­selt’

14:34 De tornado, die op dinsdagavond 4 juni een spoor van vernieling in Gelderland aanrichtte, is vermoedelijk in de buurt van Nederasselt ontstaan. Ruim honderd kilometer verder, in Nieuwoord bij Hoogeveen, was de windhoos pas uitgeraasd. Dat concludeert weerbureau MeteoGroup.