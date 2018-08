Complete inventaris van uit Deventer vertrokken Avantor online geveild

Turkse Weekendscholen ‘Stoppen met les in moedertaal was histori­sche vergissing’

11:49 Aan Zwollenaar Zeki Arslan (58) ligt het niet. De onderwijsspecialist in Nederland op het gebied van etnische minderheden waarschuwde er vijftien jaar geleden al voor. Stoppen met onderwijs in je moedertaal, zoals de overheid in 2004 deed, impliceert een risico en geeft ‘buitenstaanders’ de mogelijkheid deze lessen over te nemen. ,,Politici hebben boter op hun hoofd.’’