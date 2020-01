Conservatoriumdirecteur hielp Jeangu Macrooy op weg en prijst hem om zijn authenticiteit en gun-factor

,,Ik gaf destijds les aan eerstejaars en ik coachte de ouderejaars. En toen trof ik Jeangu in mijn klas aan. Los van dat hij het altijd koud had, want het is nogal een overstap van Paramaribo naar Nederland, had hij een fantastische stem. Ik zag dat hij een bijzonder mens was. Al mijn studenten zijn mij even lief, maar sommigen hebben een wat ander tempo. Een andere aanpak. Jeangu viel al snel op, hij schreef goede nummers. Ik heb hem vrij snel in mijn circuit gestopt en hem optredens laten doen. Toen bleek dat ik niet de enige was die hem goed vond. Dat ik hem ontdekt heb is een groot woord, maar ik heb hem wel geholpen om stappen te zetten. We hebben nu ook regelmatig contact, hij geeft ook masterclasses hier. Mensen van de academie spelen ook in zijn band.’’