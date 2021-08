Containerbrand op sportpark in Deventer, meerdere jongeren verzamelen zich rond de vlammen

Waarom dit 18-jarige talent uit Heino al na een jaar de deur bij Go Ahead Eagles achter zich dichttrok

9 augustus Een jaar in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles leerde Heinoër Tristan Weertman (18) dat het profvoetbal geenszins is wat het lijkt. Daarom is hij komend seizoen weer te zien in het groen-witte tricot van zijn dorpsclub.