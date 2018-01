Contrast op winkelcentrum Colmschate

videoZon of regen. Wit of zwart. Of in het geval van Winkelcentrum Colmschate: al opgeknapt of nog vervallen. Het winkelcentrum wordt onder handen genomen. ,,Ik vind het schitterend.”

De ene kant van het centrum is opgeknapt, de andere kant van het centrum staat te popelen om een renovatiebeurt. En nu stofwolken van verschillende verbouwingen wegwaaien, zijn de verfraaiingen goed te zien. ,,Voorheen zag het er beschimmeld uit. Nu begint het steeds meer een modern centrum te worden”, zegt voorbijganger John Vermeulen. Hij woont net om de hoek, aan de Grote Ratelaar, en is maar wat blij met de renovaties.

Supermarkten

Kort geleden is een compleet verbouwde Jumbo weer opengegaan en momenteel is de Albert Heijn aan de beurt. De entree van de supermarkt is een bouwplaats, maar Vermeulen kijkt tevreden naar de werkzaamheden. ,,Totaal geen belemmering voor mij hoor. Zo lang het er net zo schitterend gaat uitzien als de andere kant van het centrum ben ik tevreden.”

Met de werkzaamheden wordt er onder meer 3.000 vierkante meter extra winkeloppervlakte gecreëerd. Nieuwe gevels en puien bestaan onder meer uit bakstenen, hout en metaal.

Kinderkleding

Voor kinderkledingwinkel Cool Jay is de afgelopen tijd jaloersmakend te noemen. Tegenover de winkel zijn de verbouwingen al afgerond, terwijl de kledingwinkel nog een renovatiebeurt staat te wachten. ,,Het oogt heel aantrekkelijk. En we balen zeker niet, want als de verbouwingen aan onze kant beginnen, gaan wij de zaak zelf ook onder handen nemen”, zegt medewerkster Patty Surink. ,,Maar het voortraject duurt al enige tijd, dus laat de verbouwing maar komen, hoor.”

Bloemist

Iemand die een verschil van hemel en aarde gaat meemaken is Ben Stempher. Al ruim 28 jaar, sinds de opening van het winkelcentrum, zit de bloemist in hetzelfde pand. ,,Ons deel gaat helemaal plat, dus wij moeten wel weg”, zegt Stempher. ,,Maar achteraf zijn we erg blij, want wij gaan naar een schitterend nieuw pand aan de overkant verhuizen.”

,,Het is niet zo dat er minder klanten komen door de verbouwing, maar als het oude deel ook gerenoveerd is, wordt het meer één geheel”, besluit Stempher.

Het winkelcentrum is eigendom van HB Capital, van de familie Blokker. Voor de verbouwingen is ongeveer 7,5 miljoen euro in het winkelcentrum gestopt. Het winkelcentrum is uiterlijk begin 2019 klaar.